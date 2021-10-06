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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд арестовал до 5 декабря гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Артур Стеценко работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова
Артур Стеценко (слева) Пресс-служба Тверского суда/ТАСС
Описание
Артур Стеценко (слева)
© Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко, который был задержан в среду в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок до 5 декабря", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова. Как ранее уточнили ТАСС в МВД, по данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 годы под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях.

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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