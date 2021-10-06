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Режим ЧС ввели в пяти свердловских муниципалитетах из-за вспышки африканской чумы свиней

Специалисты Россельхознадзора назвали вероятной причиной произошедшего кормление животных отходами из столовых военных частей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС межмуниципального характера из-за вспышки в регионе африканской чумы свиней. Согласно распоряжению, опубликованному 6 октября на портале правовой информации региона, он действует на территориях Камышловского муниципального района, Камышловского, Пышминского городских округов, а также в городских округах Сухой Лог и Богданович.

"Отнести факт выявления африканской чумы свиней на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в документе. Кроме того, глава региона поручил оценить ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям.

Другим распоряжением глава региона поручил изъять свиней в зоне, где существует угроза инфекции, кроме территорий предприятий с наивысшим зоосанитарным статусом. При этом владельцам животных должны выплатить ущерб.

В начале октября сообщалось, что вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Камышловском районе региона. Специалисты Россельхознадзора назвали вероятной причиной произошедшего кормление животных отходами из столовых военных частей.

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