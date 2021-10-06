Ивановская полиция изъяла контрафактные сигареты и алкоголь на 15 млн рублей

ИВАНОВ, 6 октября. /ТАСС/. Полиция в Ивановской области изъяла контрафактный алкоголь и сигареты на сумму свыше 15 млн рублей. Возбудили уголовное дело, задержали двух подозреваемых, занимающихся хранением продукции, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Полицейскими обнаружено и изъято более 30 тыс. л алкогольной продукции и свыше 9 тыс. пачек сигарет, немаркированных федеральными специальными марками, общей стоимостью свыше 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

При оперативно-разыскных мероприятиях установили и задержали двух местных жителей 37 и 47 лет, которые незаконно приобрели и хранили контрафактный товар, чтобы в последующем его реализовать. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение товаров и продукции без маркировки". В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.