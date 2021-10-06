Суд в Ростове-на-Дону назначил арест мужчине, управлявшему самокатом в состоянии опьянения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону арестовал на 10 суток мужчину, который управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в среду сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд установил, что мужчина 6 октября управлял электросамокатом на территории Кировского района города в состоянии алкогольного опьянения. При этом он не имел права управления этим транспортным средством.

"Постановлением по делу об административном правонарушении Д.Г. Мурусидзе признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчину привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".