Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области разыскивает осужденного за грабеж с применением насилия, который совершил побег с территории производственного объекта в Ульяновской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСИН.

"УФСИН России по Ульяновской области разыскивает Милохова Д.В. (1992 г. р.), который 4 октября 2021 года самовольно покинул территорию производственного объекта ФКУ КП-5 (колонии-поселения № 5) УФСИН России по Ульяновской области. Осужден по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия" к лишению свободы сроком на 3,5 года", - отметили в пресс-службе.

По информации УФСИН, осужденный направился из города Димитровграда в Самару. "Особые приметы: рост 170-175 см, глаза голубые, волосы русые", - уточнили в пресс-службе. Был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки.