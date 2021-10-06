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Борис Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО

В УФСИН сообщили, что в больницу экс-сенатора не переводили
Борис Шпигель Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Борис Шпигель
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший сенатор Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки экс-губернатору Пензенской области, находится под наблюдением врачей в СИЗО, в больницу его не переводили. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УФСИН.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Шпигеля перевели в гражданскую больницу из СИЗО в связи с резким ухудшением состояния здоровья. "Данная информация не соответствует действительности. Б. Шпигель находится под постоянным наблюдением врачей в одном из следственных изоляторов Москвы. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в УФСИН.

Вместе с тем член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, которая неоднократно посещала Шпигеля в СИЗО, сообщила ТАСС, что состояние здоровья экс-сенатора постоянно ухудшается, ему нужна срочная операция по замене сердечного клапана.

Экс-сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель обвиняется в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

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