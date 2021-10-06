Аварийные бригады завершили ремонт на месте порыва теплотрассы на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Аварийные бригады завершили ремонтные работы на месте порыва теплотрассы в городе Невинномысске на Ставрополье, где с 4 октября без отопления находились более 17 тыс. человек. Об этом в среду сообщил глава города Михаил Миненков.

"Работы по аварийному ремонту и восстановлению герметичности подающего трубопровода диаметром 530 мм завершены. В настоящее время осуществляется заполнение системы теплоснабжения и проводятся пусконаладочные работы", - написал он на своей странице в Instagram.

141 многоквартирный дом и 17 социально значимых объектов в Невинномысске остались без теплоснабжения из-за аварийного отключения днем 4 октября. В зоне отключения проживают 17 450 человек, из них 5 816 детей.

Отопительный сезон на Ставрополье в 2021 году стартовал практически на месяц раньше обычного из-за холодной осени. С начала недели в крае отмечаются дожди, местами ночью температура опускается до плюс 5 градусов.