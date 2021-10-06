Прокуратура Дагестана начала проверку после обрушения части крепости в Гунибском районе

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с обрушением части крепостной стены ХIХ века в Гунибском районе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Часть крепостной стены XIX века в дагестанском селе Гуниб разрушилась в результате сильных дождей, никто не пострадал.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с обрушением части крепостной стены ХIХ века в Гунибском районе. Установлено, что 6 октября 2021 года в селе Гуниб вследствие неблагоприятных погодных условий, обрушилась часть крепостной стены, являющейся объектом культурного наследия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверят исполнение федерального законодательства, в том числе в части соблюдения уполномоченными органами требований к содержанию объектов культурного наследия. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.

Гунибская крепость состоит на государственной охране как памятник регионального значения и находится в федеральной собственности. В комплекс крепостных сооружений входит крепостная стена с нижними и верхними воротами, казарма.