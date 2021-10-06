В Дагестане обследуют Гунибскую крепостную стену, часть которой обрушилась из-за ливня

МАХАЧКАЛА, 6 октября./ТАСС/. Специалисты Дагнаследия проверят состояние Гунибской крепостной стены, часть которой обрушилась после ливневых дождей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе агентства по охране культурного наследия республики.

"Дагнаследие проверит состояние Гунибской крепостной стены в связи с обрушением ее части. В связи с этим поставим в известность о случившемся чрезвычайном происшествии собственника объекта культурного наследия, которым является Росимущество, а также Татарское специальное научно-реставрационное управление", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал ТАСС руководитель Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Махач Мусаев, сотрудники ведомства выехали на место для оценки ситуации.

"Уже готовился проект реставрации - участок, который обвалился, должен был быть отреставрирован. Проект реставрации готовился на 2022 год, его разработка находится в завершающей стадии. Крепостная стена довольно протяженная, и проект предусматривает реставрацию примерно половины стены, которая включает двое ворот - это ворота Барятинского, въездные, и ворота Шамиля с другой стороны крепости, а также участок между ними и немного продолжение", - заключил Мусаев.

Гунибская крепость охраняется государством как памятник регионального значения и находится в федеральной собственности. В комплекс крепостных сооружений входит собственно крепостная стена с нижними и верхними воротами, казарма.