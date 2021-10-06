Движение на автодороге Урма - Губден в Дагестане перекрыли из-за камнепада

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Камнепад перекрыл движение на автодороге Урма - Губден на территории Карабудахкентского района Дагестана. Пострадавших нет, сообщила в среду руководитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Заира Гасанбекова.

Ранее сообщалось, что продолжительные ливни в Дагестане привели к затоплению нескольких центральных улиц Махачкалы. С утра сотрудники МЧС заняты буксировкой заглохших автомобилей. В горах республики дожди привели к разрушению дорог. Так, в Сулейман-Стальском районе из-за повреждения дороги закрыли проезд к четырем населенным пунктам.

"В Карабудахкентском районе Дагестана камнепад перекрыл движение на автодороге Урма - Губден. Пострадавших нет, ведутся аварийно-восстановительные работы. По этому участку в настоящее время нет возможности добраться в Левашинский район", - сказал собеседница агентства.

По ее словам, альтернативное движение организовали по автодороге Карабудахкент- Нижний Джингутай, либо автодорогой Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб.