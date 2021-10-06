Петербургский суд оставил блогера Хованского в СИЗО еще на месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга продлил до 8 ноября срок содержания в СИЗО видеоблогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, устроивших теракт в московском театральном центре на Дубровке. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сроком до 8 ноября 2021 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый просил о замене меры пресечения на домашний арест.

Юрий Хованский ведет развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на видеохостинге YouTube. Блогера задержали в начале июня в Петербурге, тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

Защита блогера и сам Хованский пытались обжаловать заключение в СИЗО и просили суд перевести его под домашний арест, однако получали отказ. В СК считают законной и справедливой такую меру пресечения для блогера, суд уже продлевал ее в августе и сентябре.