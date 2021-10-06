В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой

САМАРА, 6 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один тяжело пострадал при столкновении вахтового автобуса и легкового автомобиля Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 21:56 (20:56 мск) 6 октября <...> поступило сообщение о столкновении пассажирского вахтового автобуса "Неоплан 516" и легкового автомобиля Lada Priora на 1 054 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Хорошенькое муниципального района Красноярский. В результате ДТП есть погибшие в автомобиле Lada Priora. Один пострадавший в тяжелом состоянии из Lada Priora доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.

В автобусе на момент ДТП находились 27 человек, детей среди них нет. Работники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим пассажирам автобуса.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили ТАСС, что Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. Он упал в кювет. Как сообщила собеседница агентства, известно о двух погибших в легковом автомобиле - мужчине и женщине, а также о тяжело раненном. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.