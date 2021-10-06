{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали подростка, который, предположительно, устроил стрельбу в школе американского города Арлингтон (штат Техас). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице местного полицейского управления в "Твиттере".

"Подозреваемый задержан без каких-либо происшествий, ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах", - указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция в связи со стрельбой, в результате которой пострадали четыре человека, разыскивает 18-летнего учащегося Тимоти Джорджа Симпкинса.

Теги
США
В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой
Один человек пострадал
Читать полностью