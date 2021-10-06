Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали подростка, который, предположительно, устроил стрельбу в школе американского города Арлингтон (штат Техас). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице местного полицейского управления в "Твиттере".

"Подозреваемый задержан без каких-либо происшествий, ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах", - указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция в связи со стрельбой, в результате которой пострадали четыре человека, разыскивает 18-летнего учащегося Тимоти Джорджа Симпкинса.