Большинство постояльцев дома престарелых в Новой Москве разместили в учреждениях соцзащиты

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Большинство из 40 постояльцев частного дома престарелых в Новой Москве, где произошел пожар, временно разместили в учреждениях соцзащиты столицы, троих человек забрали родственники. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения

"В результате 37 человек из числа проживающих в приюте временно размещены в учреждениях соцзащиты, где им будет оказана необходимая помощь. Троих человек забрали родственники. Сообщаем, что приют не относится к системе городских домов-интернатов и не входит в реестр поставщиков социальных услуг", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что московский департамент труда и соцзащиты окажет помощь пожилым людям из частного дома престарелых в Новой Москве. Представители социальной защиты также приехали на место происшествия после информации о задымлении в здании. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

"Узнать, где находится родственник и как он себя чувствует, можно по телефону горячей линии соцзащиты: 8 (495) 276-11-55 (ежедневно с 08:00 до 20:00). Также сотрудники свяжутся с близкими пожилых людей и сообщат им необходимую информацию", - добавил в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в деревне Летово произошел пожар в частном доме престарелых. Горел мансардный этаж на площади 80 кв. м. В здании находились 40 человек, троих из них спасли пожарные. Пострадавших нет.