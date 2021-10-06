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В Северной Осетии полиция проводит мероприятия из-за рассылок о планах нападения на школу

Некий Георгий Плиев написал о том, собирается напасть на школу №30 Владикавказа и расстрелять учителей и школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Полицейские проводят необходимые мероприятия в учебных организациях Северной Осетии из-за массовых рассылок в мессенджерах с угрозами о нападении на школу во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ситуация находится под контролем у правоохранителей, в учебных учреждениях полиция проводит все необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием силовых структур по этому вопросу.

В тексте рассылки некий Георгий Плиев пишет о том, собирается напасть на школу №30 Владикавказа для расстрела учителей и школьников.

Теги
РоссияСеверная Осетия
МВД и Росгвардия возьмут под охрану школы во Владикавказе после сообщения с угрозой
В социальных сетях и мессенджерах ранее была опубликована информация об угрозе нападения на городскую школу №30
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