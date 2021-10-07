Суд изберет меру пресечения экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, которая была задержана в среду после явки в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Ракова проведет ночь на четверг в изоляторе временного содержания.

"С ней проведены следственные действия, ночь она проведет в ИВС на Петровке. Завтра следователи планируют выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании ей меры пресечения", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, какую меру будут требовать следователи для бывшей чиновницы.

Следствие инкриминирует Раковой мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Как сообщалось ранее, в ходе допроса она заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам преступления. Следствие планирует предъявить ей очное обвинение. Ракова была объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы". Как стало известно в среду, с 4 октября она уже не работает в банке.