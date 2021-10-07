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МВД и Росгвардия возьмут под охрану школы во Владикавказе после сообщения с угрозой

В социальных сетях и мессенджерах ранее была опубликована информация об угрозе нападения на городскую школу №30

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Школы во Владикавказе возьмут под охрану сотрудники регионального управления МВД России и Росгвардии после сообщения с угрозой о нападении на одно из образовательных учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии.

"Предприняты меры для обеспечения безопасности учебных заведений, они будут взяты под охрану сотрудниками республиканского министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Росгвардии", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация об угрозе совершения преступления в школе №30.

Полиция и другие силовые структуры выясняют личность автора сообщения и намерены его задержать.

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