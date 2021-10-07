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Обновлено 

AFP: не менее 15 человек погибли при землетрясении на юге Пакистана

Данных о разрушениях не поступало
© EPA-EFE/ROLEX DELA PENA, архив

ТАСС, 7 октября. По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, зафиксированного в ночь на четверг на юге Пакистана. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителей управления по борьбе со стихийными бедствиями.

"На данный момент погибли от 15 до 20 человек. Число погибших может увеличиться", - заявили агентству в ведомстве. Данных о разрушениях не поступало.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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