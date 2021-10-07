В Якутии при пожаре погибли два ребенка и их мать

ТАСС, 7 октября. Пожар произошел в жилом доме в якутском поселке Сангар, погибли два ребенка и их мать. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Ночью 7 октября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частично расселенном жилом доме в микрорайоне Геологов поселка Сангар. В ходе тушения в одной из квартир были обнаружены трое пострадавших: два ребенка 2015 и 2020 годов рождения и женщина 1988 года рождения. Они были доставлены в больницу, но скончались", - сообщили в ведомстве.

После сигнала тревоги пожарные прибыли на место через две минуты. На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь. С места пожара было эвакуировано 12 человек.

"В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади, которая составила 288 кв. м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - добавили в ГУ МЧС.