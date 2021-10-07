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Не менее 20 человек погибли при землетрясении в Пакистане

Еще свыше 300 пострадали
© AP Photo/Irwin Fedriansyah, архив

ТАСС, 7 октября. Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана возросло до 20, более 300 человек пострадали. Об этом в четверг сообщила газета Dawn со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным издания, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан. Власти занимаются оценкой ущерба, причиненного стихийным бедствием. Сообщается, что были разрушены административные здания провинции.

Ранее сообщалось о 15 погибших, число пострадавших не уточнялось.

В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население - около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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