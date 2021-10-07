Задержали членов преступной группы из Барнаула, которые вывели за рубеж 380 млн рублей

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Сибирская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе около 380 млн рублей за рубеж. В рамках расследования дела задержаны четверо членов преступной группы из Барнаула, сообщает в четверг пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области. По предварительным данным, с 2017-го по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей. В отношении четырех задержанных жителей Барнаула, организатора и трех его сообщников, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Участники группировки были задержаны в Барнауле сотрудниками таможни совместно с УФСБ по Новосибирской области. Проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошены более 20 свидетелей, подозреваемые уже дали признательные показания.

"За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до 10 лет лишения свободы", - подчеркивается в пресс-релизе.

С начала 2021 года это уже третья преступная группа, занимавшаяся незаконными валютными операциями в Сибири.