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На МКАД столкнулись семь автомобилей. Движение затруднено

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 37-м км МКАД из-за ДТП с участием семи автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На 37-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием семи единиц транспорта. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение на данном участке сильно затруднено, выбирайте пути объезда", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, принимаются все необходимые меры по скорейшему освобождению проезжей части.

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