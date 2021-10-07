На МКАД столкнулись семь автомобилей. Движение затруднено

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 37-м км МКАД из-за ДТП с участием семи автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На 37-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием семи единиц транспорта. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение на данном участке сильно затруднено, выбирайте пути объезда", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, принимаются все необходимые меры по скорейшему освобождению проезжей части.