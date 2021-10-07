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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

По словам Марины Раковой, ее привезли в изолятор примерно в 5 утра, допрос продолжался до 4 утра
Марина Ракова Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Марина Ракова
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в крупном мошенничестве, утверждает, что сама пришла к следователям и не скрывалась от них. Об этом ТАСС сообщили в ОНК Москвы, члены которой посетили экс-чиновницу в ИВС на Петровке.

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"Ракова не признает вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньем и утверждает, что явилась к следователям сама", - сказали в ОНК.

По словам Раковой, ее привезли в изолятор примерно в 5 утра, допрос продолжался до 4 утра. При этом она не имеет претензий ни к условиям содержания, ни к следственной группе. "Ожидается, что в течение дня суд изберет Раковой меру пресечения. Сама она не сомневается, что следствие будет ходатайствовать об аресте", - заключили в ОНК.

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РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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