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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Самарской области

Еще трое пострадали

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на Поволжском шоссе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"По предварительным данным, около 08:45 (07:45 мск) на Поволжском шоссе водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель легкового автомобиля. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам автобуса", - говорится в сообщении.

По факту аварии сотрудники ОВД проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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