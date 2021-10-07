Один человек погиб в ДТП с автобусом в Самарской области

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на Поволжском шоссе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"По предварительным данным, около 08:45 (07:45 мск) на Поволжском шоссе водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель легкового автомобиля. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам автобуса", - говорится в сообщении.

По факту аварии сотрудники ОВД проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.