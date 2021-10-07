Избившие мужчину в метро Москвы угрожали полиции ножом и перцовым баллончиком

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Трое участников драки в московском метро при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщила Петренко.

Кроме того, центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как компания в метро избила молодого человека, который заступился за девушку. "После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове, - добавила Петренко. - Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)".

Представитель СК отметила, что в рамках уголовного дела следствие даст всестороннюю правовую оценку действиям всех соучастников. Ранее СК ходатайствовал перед прокуратурой о передаче уголовного дела о хулиганстве из полиции в СК. "Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы", - подчеркнула она.

4 октября вечером в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин избили 25-летнего пассажира. Пострадавший госпитализирован. Суд Москвы 6 октября арестовал троих обвиняемых. По решению прокурора уголовное дело передано в следственное управление следственной части УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве.