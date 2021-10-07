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СК требует арестовать владельца "Росинжиниринга" и главу Дубровской ТЭЦ

Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова и задержанного вместе с ним главу Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Эдуардовича Новикова и Горелова Максима Анатольевича. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Деталей уголовного дела в отношении бизнесменов в суде не привели. Рассмотрение ходатайств об избрании им меры пресечения состоится в ближайшее время.

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