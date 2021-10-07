Дела о насилии над саратовскими осужденными передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уголовные дела о применении насилия над осужденными в Саратовской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", - отметили в СК.

Следователи проверят и установят все обстоятельства совершенных преступлений, а также лиц, причастных к ним, и другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных. "Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов", - сообщили в СК.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.