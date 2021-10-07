В Коми возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудников скорой помощи

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми приняли к производству возбужденное органами полиции уголовное дело по факту нападения и избиения фельдшера и водителя скорой помощи в Сыктывкаре. Об этом говорится в четверг в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Устанавливаются обстоятельства нападения на бригаду скорой медицинской помощи. Следственными органами следственного управления СК РФ по Республике Коми принято к производству возбужденное органами полиции уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении.

Водитель скорой получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

По данным следствия, 4 октября 28-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, нанес побои фельдшеру и водителю бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в комнату общежития в Сыктывкаре. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные и процессуальные действия. Подозреваемый признал вину, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми, вызов поступил вечером 4 октября из общежития на улице Морозова. "Прибывшим на место работникам скорой дверь долго не открывали, но они слышали, что кто-то ходит, ждали, потому что сигнал был, что требуется помощь мужчине с черепно-мозговой травмой. Дверь в комнату открылась и в эту же секунду стоящего у входа фельдшера сильно ударили кулаком в лицо. Второй фельдшер, девушка, выбежала на улицу, чтобы сообщить водителю, что нужно нажать тревожную кнопку. Нападавший мужчина тоже спустился за ней на улицу, подошел к водителю и ударил его кулаком. Водитель с черепно-мозговой травмой и переломом носа был доставлен в больницу, но от госпитализации в последующем отказался. У фельдшера ушиб", - сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

На место по вызову тревоги прибыли сотрудники Росгвардии, полиции, участковый, добавили в ведомстве.