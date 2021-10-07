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Дело о госизмене основателя Group-IB

Основателю Grouр-IB Сачкову предъявили обвинение в государственной измене

Источник в правоохранительных органах сообщил, что с Ильей Сачковым в настоящее время проводят следственные действия
Генеральный директор Group‑IB Илья Сачков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Group‑IB Илья Сачков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в госизмене Илье Сачкову - основателю компании Grouр-IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

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РоссияДело о госизмене основателя Group-IB
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