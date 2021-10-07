Основателю Grouр-IB Сачкову предъявили обвинение в государственной измене

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в госизмене Илье Сачкову - основателю компании Grouр-IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.