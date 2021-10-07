На нефтяном танкере в Иркутской области произошло воспламенение паров нефтепродуктов

ТАСС, 7 октября. Два человека пострадали в результате воспламенения на нефтяном танкере "Семен Дежнев", находящемся в акватории реки Лены в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтяном танкере "Семен Дежнев" произошло воспламенение паров нефтепродуктов. Пострадали двое членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Происшествие произошло в районе населенного пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход. Пострадавших членов экипажа передали скорой помощи.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области подтвердила факт происшествия. По ее информации, "произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей без дальнейшего горения". Сообщение поступило от собственника судна, который запрашивал помощь санавиации. В настоящее время решается вопрос о доставке пострадавших санавиацией в медицинское учреждение.