В Подмосковье грабители в масках взорвали банкомат и похитили деньги

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают двоих неизвестных, взорвавших банкомат в магазине "Пятерочка" в подмосковном селе Шеметово и похитивших из него деньги.

"Около 05:00 в селе Шеметово Серьгиево-Посадского городского округа двое неизвестных в масках пробрались в магазин, где подорвали банкомат, похитили из него деньги, а затем скрылись. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в главке, сумма ущерба устанавливается. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в магазине "Пятерочка".