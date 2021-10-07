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СМИ: самолет экстренно сел в аэропорту Трабзона в Турции после сообщений о бомбе

В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Самолет кувейтской авиакомпании "Джазира" совершил в четверг экстренную посадку в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции после сообщений о бомбе на борту, сообщает телеканал TRT.

По его данным, пассажиры эвакуированы. Саперы проводят обыск самолета.

В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира, находившихся на борту воздушного судна.

В новость внесена правка (13:05 мск) - передается с исправлением расположения аэропорта Трабзона, верно - на северо-востоке.

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