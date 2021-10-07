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Артиллерийский снаряд начала XX века уничтожили в Самарской области

Его обнаружили во время проведения земляных работ

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд начала XX века, который был обнаружен в Октябрьске в Самарской области во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Самарской области.

"В дежурную часть управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение, что в городе Октябрьске на улице Железнодорожной во время проведения земляных работ был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (город Тольятти)", - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели предмет и установили, что это артиллерийский снаряд начала XX века. С учетом его опасности для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили снаряд на месте обнаружения с соблюдением всех мер предосторожности.

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