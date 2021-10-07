Суд в Ярославле прекратил дело против бывших санитаров психбольницы, избивших пациентку

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывших санитаров психиатрической больницы, избивших пациентку в Ярославле, прекращено в связи с примирением сторон. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В конце августа в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с избиением девушки. На записи видно, как два санитара психиатрической бригады заводят ее в лифт со связанными руками. Когда двери лифта закрываются, мужчины начинают наносить девушке удары в бок и по голове. Инцидент произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля.

"По итогам предварительного слушания постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского судебного района города Ярославля от 7 октября 2021 года уголовное дело по обвинению бывших работников Ярославской областной психиатрической больницы Василия Голубева и Вадима Соловьева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшей", - сообщили в суде.

После появления в СМИ и соцсетях видео с избиением прокуратура начала проверку. Следственные органы возбудили два уголовных дела - по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), а также по ч. 1 ст. 128 УК РФ ("Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь").

В Ярославской областной психиатрической больнице была проведена внутренняя проверка, сотрудники бригады, избившие пациентку, были уволены. Девушку осмотрели врачи, опасений за ее физическое здоровье не было. 27 августа Ленинский районный суд принял решение о госпитализации женщины в стационар в недобровольном порядке, 7 сентября пациентка была выписана.