Умерла пострадавшая при взрыве газа в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Женщина, которая получила 95% ожогов тела при взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, умерла, сообщили ТАСС в четверг в университетской клинике Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

"Скончалась, травмы, несовместимые с жизнью", - сказали в клинике.

Сообщение о взрыве газа в квартире на девятом этаже дома по улице Гайдара в Нижнем Новгороде поступило в экстренные службы в 07:10 мск в субботу, 2 октября. Пострадали 47-летний мужчина (35% ожогов тела) и 55-летняя женщина (95% ожогов тела), их госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. В результате ЧП произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий.