На Ставрополье задержали мужчину, обвиняемого в насилии над ребенком

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Следователи СК РФ и оперативники задержали мужчину, подозреваемого в избиении и насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка на Ставрополье. Об этом в четверг сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Днем 6 сентября в городе Изобильном 10-летний мальчик возвращался домой из школы, к нему обратился незнакомый мужчина с просьбой настроить наушники. Злоумышленник завел ребенка на заросший пустырь, где нанес множественные удары руками по лицу и совершил иные действия сексуального характера. Школьник был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако попал на камеру видеонаблюдения. При осмотре места происшествия следователь СК РФ изъял биологические образцы, которые направил на молекулярно-генетическую судебную экспертизу. Обнаруженные ДНК совпали с ДНК ранее судимого 43-летнего уроженца Краснодарского края.

"Благодаря грамотно организованному взаимодействию следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников МВД в настоящее время подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Расследуется дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста".