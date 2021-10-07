В аэропорту Новосибирска задержали пьяного пассажира, дважды напавшего на полицейских

ТАСС, 7 октября. Сотрудники полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения дважды набросился на полицейских. Возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на портале "МВД медиа".

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево в ходе патрулирования обратили внимание на неадекватное поведение мужчины в одном из кафе. "Гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения был задержан и доставлен в дежурную часть. Нарушителем оказался 46-летний житель города Челябинска, который ожидал посадки на рейс в свой родной город", - сказано в сообщении.

Мужчина во время составления протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), нецензурно выражался и оскорблял находящихся при исполнении служебных обязанностей полицейских. "Сотрудники транспортной полиции неоднократно требовали нарушителя прекратить противоправные действия, вместо этого он неожиданно набросился на одного из полицейских и попытался нанести ему удары в лицо", - отмечается на портале.

Дебошира поместили в помещение для административно задержанных, но когда спустя время его вывели оттуда, он вновь набросился на правоохранителей, в связи с чем им пришлось применить физическую силу и специальные средства. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Согласно данной статье нарушителю может грозить до 10 лет лишения свободы.