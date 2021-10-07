{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд арестовал владельца "Росинжиниринга" по делу о мошенничестве

Дмитрий Новиков будет под стражей до 5 декабря
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство СК в отношении задержанного вместе с Новиковым главы Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Теги
Россия
Суд в Петербурге назначил блогеру 200 часов принудительных работ за фейк о вакцинации
Антон Мысливец в своих роликах рассказывал, что вакцина изобретена с целью сокращения населения на планете
Читать полностью