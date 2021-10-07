Суд арестовал владельца "Росинжиниринга" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство СК в отношении задержанного вместе с Новиковым главы Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).