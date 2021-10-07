Следствие требует арестовать экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову

"В суд поступило ходатайство следствия ГУ МВД России по г. Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления. Накануне по этому же делу был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко. 1 октября Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и объявили в розыск. До этого у нее прошли обыски и допрос, по итогам которых она не была задержана, а 6 октября она сама пришла в полицию.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, кураторстве над дивизионом "Цифровые образовательные платформы". Как стало известно накануне, с 4 октября она уже не работает в банке.