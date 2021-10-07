Экс-депутата нижегородского заксобрания и его брата приговорили к 11 и 9 годам колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Бывшего главу местного самоуправления Балахнинского района Нижегородской области и экс-депутата законодательного собрания региона Александра Глушкова и его брата Владимира, который являлся депутатом земского собрания Балахнинского района, приговорили к 11 и 9 годам колонии, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что Александра и Владимира Глушковых обвинили в мошенничестве, получении взятки и подстрекательстве чиновника к превышению полномочий.

"Собранные следственными органами СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру и Владимиру Глушковым. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" - два эпизода), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 291.1 ("Пособничество в получении взятки в особо крупном размере"). <…> Приговором суда Александру Глушкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, его брату Владимиру - девять лет, обоим - с отбыванием в колонии строгого режима. Также обоим подсудимым назначен штраф в размере 100 миллионов 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в СК.