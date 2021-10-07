Двух мужчин признали виновными в убийстве пенсионерки в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Волгоградский суд в четверг признал виновными 51-летнего жителя Суровикинского района и его приятеля в разбойном нападении и убийстве пенсионерки. Оба приговорены к длительным срокам заключения, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Приговором суда основному фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его сообщника ранее выделено в отдельное производство и направлено в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Оба осуждены по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, сопряженный с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем").

Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2019 года мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства одного из них. Когда алкоголь и продукты питания закончились, собутыльники решили поживится у проживавшей неподалеку 77-летней односельчанки. Проникнув к ней в дом, они стали требовать от пожилой женщины передать им ценные вещи, в том числе денежные средства, а также продукты и спиртное. Получив отказ, сообщники накинулись на хозяйку жилища и стали избивать ее деревянной палкой, нанеся около 20 ударов по голове и телу. Эксперты установили, что смерть женщины наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы, добавили в пресс-службе ведомства.