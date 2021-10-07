В Оренбургской области умерли девять человек, отравившись алкоголем

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Девять человек умерли в Ясненском и Домбаровском районах Оренбургской области. Проверяется версия отравления контрафактным алкоголем, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

​​​​"Сотрудниками полиции проводится проверка информации по факту смерти девяти жителей Ясненского и Домбаровского районов. В настоящее время проверяется версия отравления контрафактным алкоголем. На место происшествия выехали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД", - говорится в сообщении полиции.

Возбуждение уголовных дел

В результате инцидента следователи возбудили два уголовных дела, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что с 6 по 7 октября по местам проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола", - говорится в сообщении. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

По уточненной информации правительства Оренбургской области, за сутки скончались 10 человек, еще один находится в реанимации. В связи с этим губернатор региона Денис Паслер провел экстренное совещание с главами территорий, на котором поручил принять меры по экстренному информированию населения о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции.