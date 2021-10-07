Суд арестовал обвиняемого в хищении 14,6 млн рублей из отдела СК в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Вахитовский суд Казани арестовал обвиняемого в хищении 14,6 млн рублей из отдела управления СК РФ по Татарстану, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия - на один месяц и 30 суток, то есть до 4 декабря 2021 года", - сказал судья.

Сам обвиняемый заявил, что он не знал, что ворвался в кабинет отделения СК. Он сотрудничает со следствием, признал вину полностью.

Четверых подозреваемых задержали 6 октября, один объявлен в розыск. По данным СК, 5 октября грабители проникли в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф с более чем 14,6 млн рублей, которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК РФ.