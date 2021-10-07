Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани до 11 января

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В настоящее время обвиняемый находится в Санкт-Петербурге, где ему проводят психиатрическую экспертизу. Ранее он был в институте скорой помощи им. В. П. Сербского в Москве.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

По делу о стрельбе суд Казани также отправил под домашний арест Сергея Иванова - директора ООО "Ваша безопасность", которое занималось системой контроля в школе. Следствие считает, что компания не оказала школе необходимые услуги.