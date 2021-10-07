На Пальме произошло самое сильное с начала извержения вулкана землетрясение

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан. Об этом сообщил в Twitter Национальный географический институт.

Землетрясение произошло в районе населенного пункта Вилья-де-Масо, очаг залегал на глубине 35 км. Оно стало самым сильным с начала извержения 19 дней назад. В последние дни на острове вновь усилилась сейсмологическая активность.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около тысячи зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов в атмосферу. Из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.