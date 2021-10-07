Новое уголовное дело возбудили по факту несвоевременной медпомощи ребенку под Тулой

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбудили в Тульской области по материалам прокурорской проверки о том, что врач-педиатр несколько дней не приходил на вызов домой к 11-летнему ребенку, зараженному коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По материалам прокурорской проверки орган дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Тульской области 4 октября начало проверку по сообщениям ряда СМИ о том, что врач-педиатр шесть дней не приходил на вызов домой к 11-летнему мальчику. Мать ребенка самостоятельно доставила сына в Тулу, где у него диагностировали заражение коронавирусом и госпитализировали в реанимацию одной из больниц. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Ведомственную проверку всех обстоятельств произошедшего также проводит областное министерство здравоохранения. Ситуация находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина.