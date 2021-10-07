В Смоленске арестовали владельца группы в соцсети по подозрению в оправдании терроризма

ТАСС, 7 октября. Суд в Смоленске по ходатайству следователей арестовал владельца и руководителя сообщества в одной из социальных сетей, подозреваемого в публикации видеоролика, оправдывающего терроризм. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 октября следователи при силовой поддержке полиции и Росгвардии задержали в Смоленске местного жителя, который является единоличным владельцем и руководителем сообщества в одной из социальных сетей. По версии следствия, он в мае 2021 года опубликовал видеозапись, содержащую признаки оправдания терроризма и формирования его идеологии. При этом злоумышленник призывал граждан материально поддержать автора данной видеозаписи, который ранее был осужден за совершение преступления террористического характера.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей"). Из его квартиры были изъяты мобильные телефоны, компьютерное оборудование и другие имеющие значение для уголовного дела предметы и документы.