Володин взял на контроль ситуацию, связанную с пытками в тюремной больнице под Саратовом

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, избранный в восьмой созыв нижней палаты от Саратовского одномандатного избирательного округа, в четверг сообщил журналистам, что взял на контроль ситуацию, связанную с пытками в межобластной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.

"Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе", - сказал Володин.

По его словам, такая ситуация недопустима, а все, кто должен был, но не предпринял нужных шагов для ее предотвращения, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, по информации СМИ возбуждены еще четыре уголовных дела о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных. Кроме того, расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной туберкулезной больницы.