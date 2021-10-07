Власти Дагестана порицают избиение москвича в столичном метро

МАХАЧКАЛА, 7 октября./ТАСС/. Власти в Дагестане рассчитывают, что жители региона, избившие москвича, понесут заслуженное наказание. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Киселева, заступившегося за девушку.

"Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы Сергея Меликова.

По сообщению пресс-службы, Дагестан всегда славился уважением, дружелюбием и теплом, которыми жители региона щедро делятся со всеми гостями.

"И в разных уголках России дагестанцы одними из первых бросаются на помощь попавшим в беду людям, зачастую рискуя собой. Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики.Мы порицаем этот поступок и желаем скорейшего выздоровления Роману Ковалёву", - говорится в заявлении пресс-службы руководителя республики.

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. Нападавшие продолжали бить молодого человека ногой по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и просит передать им из полиции дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован.

По данным СК, нападавшие при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Все трое фигурантов арестованы.