Сбившая в Москве троих детей девушка останется в СИЗО

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы 21 октября начнет слушания по делу Валерии Башкировой о ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Она останется под стражей еще на полгода. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Суд с учетом позиции прокуратуры города Москвы продлил Валерии Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года и назначил судебное заседание по делу в общем порядке судебного разбирательства на 21 октября", - сказали в ведомстве. Защита просила об особом порядке рассмотрения уголовного дела, который предусматривает судебное следствие без изучения доказательств и допроса свидетелей, в связи с признанием подсудимой своей вины.

Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Днем 16 июля на улице Авиаторов девушка на автомобиле Mazda сбила трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.